Силами Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям проводятся поиски Мамедова Ягуба Тельман оглу, 1963 года рождения, предположительно утонувшего 22 ноября в реке Кура на участке, проходящем через село Биринджи Шыхлы Газахского района, а также Мурадова Хаяла Хидаят оглу, 1997 года рождения, предположительно утонувшего в реке Гудиалчай на участке, проходящем через Губинский район.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в информации пресс-службы МЧС.

В настоящее время поиски граждан продолжаются в районах их предполагаемого утопления.

Дополнительная информация будет предоставлена.