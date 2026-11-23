В новом проекте Конституции Армении нет упоминания о горе Арарат (Агрыдаг по-азербайджански – ред.) в качестве одного из символов на гербе страны.

В статье 16 проекта новой Конституции говорится, что «символами Республики Армения являются герб, флаг и гимн. Описание герба и флага, а также гимн определяются законом, который принимается путем референдума», сообщает Sputnik Армения.

В тексте действующей Конституции законом устанавливается только гимн, тогда как по части государственного герба и триколора (флага) представлено только описание. В частности, согласно действующей Конституции, в центре герба Армении – на щите – среди прочего изображены гора Арарат с Ноевым ковчегом.

В последние годы представители власти, в том числе премьер-министр Никол Пашинян и занимавший на тот момент пост председателя парламента Ален Симонян, неоднократно заявляли о необходимости содержательного и иконографического изменения герба, связывая это с концепцией «реальной Армении» и пересмотром некоторых геральдических элементов герба.

Проект новой Конституции был опубликован в Армении сегодня. В тексте преамбулы нет ссылки на Декларацию о независимости Армении, где отражены территориальные претензии к Азербайджану и упоминается так называемый «геноцид армян» 1915 года, за международное признание которого выступает Армения.