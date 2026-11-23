Армянский премьер Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп выступили с видеообращениями и дали старт проекту TRIPP («Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания»), маршруту через территорию Армении.

В своем видеообращении армянский премьер заявил, что подписанный в августе 2025 года в Вашингтоне документ «преобразил Южный Кавказ» и заложил основы для долгосрочного мира. Он также считает, что проект сыграет существенную роль в экономическом развитии Армении и выходе страны на внешние рынки.

Президент США в свою очередь поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и Пашиняна за реализацию проекта.

Источник: Sputnik Армения