В Азербайджане с января по сентябрь текущего года зарегистрировали 307 браков, в которых хотя бы один из супругов был старше 65 лет.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, такие данные предоставило Министерство юстиции в ответ на информационный запрос издания.

Согласно представленным сведениям, среди вступивших в брак граждан старше 65 лет 233 мужчины и 74 женщины.

Отметим, что с 1 июля 2026 года пенсионный возраст для женщин в Азербайджане достиг 65 лет в результате завершения очередного этапа его поэтапного повышения. Таким образом, в настоящее время установленный пенсионный возраст для мужчин и женщин в стране одинаков.