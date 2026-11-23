Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял находящегося с визитом в стране старшего советника спецпосланника США по вопросам миротворческих миссий Арье Лайтстоуна.

В ходе встречи глава армянского правительства подчеркнул важность углубления стратегического партнерства между Вашингтоном и Ереваном, отметив, что реализация проекта TRIPP, официальный запуск которого состоялся сегодня, внесет в это значительный вклад.

В свою очередь, Лайтстоун передал Пашиняну приглашение принять участие в Национальном молитвенном завтраке США и провести встречу с президентом Дональдом Трампом. Стороны также обменялись мнениями о региональных процессах и последних событиях.

Ранее сегодня Лайтстоун встретился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Стороны обсудили развитие стратегического партнерства и повестку саммита G20.

Источник: Sputnik Армения