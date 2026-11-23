Таджикистан направил в ООН официальное уведомление о выходе из Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Об этом говорится в сообщении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, выступающего в качестве депозитария документа, передает ТАСС.

Уведомление было направлено 20 ноября. Выход из Римского статута вступит в силу через год — 20 ноября 2027 года.

Таджикистан подписал документ в 1998 году и ратифицировал его в 2000 году. Согласно установленной процедуре, государство может выйти из Римского статута, направив письменное уведомление генеральному секретарю ООН. Решение вступает в силу через год после получения уведомления, если не указан более поздний срок.

Ранее в Службе внешних связей ЕС заявляли, что Таджикистан не выполнил обязательства по Римскому статуту во время государственного визита президента России Владимира Путина в Душанбе в октябре 2025 года.

МУС был учрежден на основании Римского статута 1998 года. Он не входит в систему ООН и подотчетен государствам, ратифицировавшим этот документ. Россия, США и Китай не являются участниками суда.