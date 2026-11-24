Наряду с чиновником, получающим взятку, мы должны осуждать и тех, кто её предлагает.

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил депутат Сиявуш Новрузов в ходе обсуждения законопроекта «О конфликте интересов» на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

«Если не предлагать чиновнику взятку, откуда он её возьмёт? Мы должны указать правильный путь тем, кто предлагает взятки, чтобы они не пытались устроить на работу своих неспособных и необразованных детей с помощью подарков или других средств. Это наносит ущерб и государству», — подчеркнул парламентарий.