Народная артистка Азербайджана Эльмира Шабанова похоронена на Ясамальском кладбище в Баку.

Как сообщает Report, перед похоронами в мечети Тезепир состоялась церемония прощания с актрисой, в которой приняли участие ее родные и представители культуры.

Эльмира Балагусейн гызы Шабанова родилась 1 ноября 1940 года в Баку. Она скончалась 25 ноября в возрасте 86 лет.

За свою творческую карьеру актриса снялась примерно в 30 художественных фильмах киностудии "Азербайджанфильм". Созданные ею образы в фильмах "Səhər", "Qəm pəncərəsi", "Təhminə", "Fəryad" и других вошли в историю азербайджанского кино.

В 2000 году Э.Шабановой было присвоено звание Заслуженной артистки, а в 2006 году - Народной артистки Азербайджана. С 2003 года она являлась персональной стипендиаткой президента.