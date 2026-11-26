В Баку выявлен случай мошенничества, связанный с объявлениями о продаже автомобилей на выгодных кредитных условиях, которые размещались в социальной сети TikTok.

Как сообщает 1news.az, на странице якобы действующего автосалона публиковались предложения о приобретении автомобилей различных марок по сниженным ценам, без первоначального взноса и при наличии только удостоверения личности.

Граждане, заинтересовавшиеся предложениями, обращались к владельцу страницы через личные сообщения, где получали дополнительную информацию о транспортных средствах. Для оформления покупки потенциальным клиентам предлагалось перечислить денежные средства на банковскую карту под предлогом внесения задатка или первоначального взноса.

Однако после получения переводов предполагаемый продавец прекращал общение с покупателями, одни пользователи обнаруживали, что их страницы заблокированы, а другие не могли дозвониться до собеседника или получить ответ на сообщения. Осознав, что стали жертвами обмана, пострадавшие обратились в правоохранительные органы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого, им оказался Н. Ализаде. Он был задержан.

По данному факту продолжается расследование.

В связи с произошедшим граждан призывают с осторожностью относиться к предложениям о приобретении автомобилей по подозрительно низким ценам, в особенности к объявлениям, обещающим оформление автокредита исключительно по удостоверению личности и без первоначального взноса. Правоохранительные органы рекомендуют не перечислять деньги незнакомым продавцам до проверки достоверности объявления, документов на автомобиль и самого транспортного средства.

При выявлении подобных фактов гражданам следует незамедлительно обращаться в полицию.