Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил за сохранение диалога с Россией, указав, что российский народ дорог грузинскому.

"Диалог должен быть продолжен по одной простой причине: российский народ нам дорог. Это наша соседняя страна. Политика меняется, однако народ остается народом. Если даже Антарктида растает, мы все равно останемся соседями. Исходя из этого, диалог всегда необходим, мы должны сохранить его", - сказал Кобахидзе грузинским журналистам.

Источник: ТАСС