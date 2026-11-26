Армения уважает красные линии Ирана, и реализация проекта TRIPP ("Маршрут Трампа") никоим образом не затрагивает и не затронет их.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян журналистам на брифинге после заседания правительства в четверг, передает Sputnik Армения.

"Ереван поддерживает постоянный диалог с иранскими партнерами по вопросам реализации проекта, и в этом процессе нет никаких темных углов", - заявил Пашинян.

Премьер подчеркнул, что военное присутствие в рамках проекта исключено.

Ранее, буквально за час до официального запуска TRIPP, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран не будет опираться только на заверения Армении относительно "Маршрута Трампа" и будет внимательно следить за его реализацией. Он подчеркнул, что принципиальная позиция Ирана по этому вопросу не изменилась. Тегеран поддерживает расширение экономических связей и разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе, однако настаивает на соблюдении интересов соседних и региональных государств и недопустимости изменения геополитической конфигурации региона.

Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — "Маршрут Трампа для международного мира и процветания") предусматривает создание стратегического транзитного коридора через Сюникскую область Армении. Подчеркивается, что он будет функционировать исключительно в рамках армянской юрисдикции и не затрагивает суверенитет страны.

По проекту Армения предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие маршрута, по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Предусматривается создание компании с контрольной долей США при наличии у Армении механизмов контроля по принципиальным вопросам. На первом этапе США предлагается 74% доли, Армении — 26%, с возможностью увеличения доли Армении до 49% при продлении соглашения.

26 мая в ходе краткосрочного визита госсекретаря США Марко Рубио в Ереван Армения и США парафировали указанное выше рамочное соглашение, а в начале июня подписали его.