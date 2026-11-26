Родные армянских военнослужащих, погибших в 2010 и 2017 годах, пытались ворваться в здание правительства Армении, их остановили сотрудники государственной охраны.

Родители требуют возобновить расследование, так как уверены, что их дети были убиты.

Один из них, Артур Казарян, умер, по официальной версии, от огнестрельного ранения в результате неосторожного обращения с оружием. Его родственники считают его убитым.

Официальная версия смерти другого, Валерия Мурадяна, — самоубийство, но его мать уверена, он стал свидетелем хищения дизельного топлива сослуживцами, после чего его задушили и инсценировали самоубийство. Он утверждает, что факт убийства его сына очевиден, но Генпрокуратура «водит их за нос», не желая окончательно восстановить справедливость.

Офицер Андраник Мкртчян умер 20 августа 2017 года в воинской части МО в Мегри Сюникской области. По официальной версии следствия, тело Мкртчяна обнаружили в его служебном кабинете с огнестрельным ранением. В качестве одного из доказательств следствие указывало на обнаруженную предсмертную записку. Однако семья Мкртчяна не согласилась с этой версией и настаивает, что он был убит. В ходе разбирательства сообщалось о телесных повреждениях на его теле, а также ставилась под сомнение подлинность предсмертной записки. В декабре 2025 года Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу по делу о гибели Андраника Мкртчяна, направив вопросы правительству Армении.

Источник: Sputnik Армения