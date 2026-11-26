Надгробную табличку на могиле американского актера Мэттью Перри, известного по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», заменили на новую.

Теперь надпись на ней больше не содержит отсылки к культовому телепроекту, в котором артист снимался на протяжении 10 сезонов - об этом сообщает Entertainment Weekly.

Как отмечает издание, журналисты посетили место захоронения актера на кладбище Forest Lawn Memorial Park в Лос-Анджелесе и обнаружили новую мемориальную табличку.

Ранее на ней были указаны полное имя актера, даты его рождения и смерти, а также эпитафия «Much Loved - Friend» («Любимый друг»), отсылавшая к названию сериала, принесшего Перри мировую известность.

Теперь надпись изменилась. Новая табличка большего размера начинается словами «REST NOW» («Покойся теперь»), после чего следуют имя актера и даты его жизни. Вместо прежней эпитафии появилась фраза «WE LOVE YOU WITH OUR WHOLE HEARTS» («Мы любим тебя всем сердцем»).

Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Причиной смерти стало острое воздействие кетамина. Актера обнаружили без сознания в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе.

В течение более чем двух лет после смерти артиста его место захоронения оставалось без постоянной надгробной таблички. Временный памятный знак с отсылкой к сериалу «Друзья» установили в январе.

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