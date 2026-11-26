Во время матча Лиги Чемпионов в Азербайджане скончался российский болельщик Антон Александрович Петрищев (1987 г.р.). Ему стало плохо во время игры "Барселоны" и "Сабаха" в Баку.

Как передает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, мужчина накануне специально прилетел в Азербайджан ради матча ЛЧ. Во время игры ему внезапно стало плохо: он потерял сознание и рухнул на трибуне.

Очевидцы позвали медиков, но спасти мужчину не удалось. Предварительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Сейчас его тело находится в морге.

Как сообщили в ответ на запрос 1news.az в TƏBİB, 25 ноября около 20:25 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов со стадиона в Сабунчинском районе. На адрес вызова была направлена бригада скорой медицинской помощи. Бригада зафиксировала факт доврачебной смерти мужчины.

Отметим, что погибший родом из Игарки Красноярского края, последние несколько лет жил в Москве.

Был гендиректором проектно-строительной компании, а также занимался сдачей недвижимости в аренду.

Мужчина много путешествовал, часто отдыхал на Мальдивах. Сам болел за московский "Локомотив".

У него остались жена и двое детей.

Добавим, что за пару дней до смерти, 23 ноября, Петрищев отметил 39-летие.

09:48

Болельщик, приехавший в Азербайджан из России на матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между клубами «Сабах» и «Барселона» в Баку, скончался на стадионе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Teleqraf, инцидент произошел во втором тайме встречи на Бакинском олимпийском стадионе.

У наблюдавшего за игрой с трибун жителя Красноярского края России Антона Александровича Петрищева (1987 г. р.) внезапно ухудшилось самочувствие. Он скончался прямо на стадионе.

Тело покойного передано в морг для проведения экспертизы.

По предварительной версии, причиной смерти болельщика стала сердечная недостаточность.

По данному факту проводится расследование.