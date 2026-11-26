Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 27 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в отдельных местах возможен слабый туман. Будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8 градусов тепла, днем - 12-15 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 770 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, днем - 12-16 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, в высокогорье - 10-15 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.