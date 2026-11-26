В Баку на основании многочисленных жалоб, поступивших в полицию, арестован руководитель компании, совершивший мошенничество в отношении 19 человек.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, директор ООО «T-Group» Теймур Магеррамов признан виновным в присвоении около 1 миллиона манатов.

В обвинении говорится, что руководитель компании давал гражданам ложные обещания построить дома, бассейны и зоны отдыха в Габалинском, Губинском, Гахском, Шамахинском и Хачмазском районах.

Так, за строительство дома в селе Гечреш Губинского района он взял с одного из граждан 150 тысяч манатов, за строительные работы в селе Гахбаш Гахского района - 96 тысяч, а за строительство дома в Габале - 82 тысячи манатов. Магеррамов получал деньги наличными в офисе, а часть средств - путем перевода на карточный счет, после чего скрылся, не выполнив данных обещаний.

Преступные действия Теймура Магеррамова были разоблачены после того, как многочисленные обманутые потерпевшие обратились в отделение полиции.

Дело руководителя компании рассматривалось в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Нигяр Имановой.

Показаниями многочисленных потерпевших и свидетелей предъявленные подсудимому обвинения были доказаны.

Потерпевшие, лишившиеся крупных денежных сумм, по очереди рассказали судье о произошедшем и потребовали вернуть им деньги, заявив, что в противном случае настаивают на суровом наказании для подсудимого.

В итоге приговором суда Теймур Магеррамов был признан виновным в мошенничестве в крупном размере и приговорен к 7 годам лишения свободы.