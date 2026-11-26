Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Намизеда Сафарова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает АПА, сегодня на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Махиры Керимовой был зачитан приговор.

Согласно приговору, Намизед Сафаров приговорен к семи годам лишения свободы.

Напомним, согласно обвинению, Гюнель Эфендиева познакомилась с Намизедом Сафаровым. Несмотря на исключение из Коллегии адвокатов, Н. Сафаров заявил Г. Эфендиевой, что может оказать ей юридическую помощь. Он пообещал ей назначение на должность через своих знакомых высокопоставленных чиновников и получил от неё 53 тысячи манатов. Однако своего обещания не выполнил.

Ему предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса.