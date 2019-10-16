25 лет спустя: Звезды «Друзей» снова вместе в первом Instagram-посте Дженнифер Энистон - ФОТО

Звезда культового телесериала «Друзья» Дженнифер Энистон завела аккаунт в социальной сети Instagram – @jenniferaniston.

На страницу Дж.Энистон в течение дня подписалось более 6.1 миллиона фолловеров, а ее первый пост набрал 7,8 миллиона лайков, количество которых, как и фолловеров, продолжает расти – в качестве первого поста для публикации в социальной сети актриса выбрала фотографию с коллегами по сериалу «Друзья».

«Теперь мы и Instagram друзья. Привет, Instagram», - пишет Дж.Энистон под селфи-снимком, на котором она запечатлена в компании Кортни Кокс, Мэтта ЛеБлана, Лизы Кудроу, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера.

Напомним, что в 2019 году сериал «Друзья» отметил свое 25-летие – его премьера состоялась в 1994 году, ставший культовым проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Сериал по праву признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.