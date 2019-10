Администрация президента Турции: Решения Конгресса навредят турецко-американским отношениям

Решения Конгресса США по так называемому «геноциду армян» и санкциях против Турции прямо противоречат стратегическим отношениям двух стран и навредят им.

Об этом написал в своем Twitter глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, голосование по резолюции в Палате представителей Конгресса США серьезно беспокоит всех, кто дорожит турецко-американскими отношениями.

«Те, кто голосовал в поддержку резолюции, будут ответственны за ухудшение стратегических отношений Анкары и Вашингтона в этом неспокойном регионе», - отметил Алтун, подчеркнув, что политизация истории для достижения политических целей неприемлема.

The U.S. House of Representatives vote on the Armenian Resolution is deeply troublesome for anyone who cares about the US-Turkey relationship.



Those who voted for this resolution will be responsible for the deterioration of a critical strategic relationship in a turbulent region — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 29 октября 2019 г.