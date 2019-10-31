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Администрация президента Турции: Решения Конгресса навредят турецко-американским отношениям

Сегодня в 10:40 ~ 2 минуты на чтение 337
Администрация президента Турции: Решения Конгресса навредят турецко-американским отношениям

Решения Конгресса США по так называемому «геноциду армян» и санкциях против Турции прямо противоречат стратегическим отношениям двух стран и навредят им.

Об этом написал в своем Twitter глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, голосование по резолюции в Палате представителей Конгресса США серьезно беспокоит всех, кто дорожит турецко-американскими отношениями.

«Те, кто голосовал в поддержку резолюции, будут ответственны за ухудшение стратегических отношений Анкары и Вашингтона в этом неспокойном регионе», - отметил Алтун, подчеркнув, что политизация истории для достижения политических целей неприемлема.

Коснувшись законопроекта с угрозой санкций в отношении Турции, Алтун отметил, что он прямо противоречит духу стратегического партнерства и открыто нарушает государственную политику США, «когда американская администрация и Турция нацелились на достижение 100-миллиардного торгового оборота».

Напомним, что Палата представителей Конгресса США 29 октября признала так называемый «геноцид армян» в Османской империи в 1915 году. Тогда же нижняя палата Конгресса поддержала законопроект о санкциях в отношении Турции и ее финансовых структур в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии.

Ф.Багирова

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