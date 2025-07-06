В Армении ответили на данные Киева о расширении в стране военного присутствия России

Армения не позволяет третьим странам использовать территорию республики для проведения военных действий против соседних государств, сообщил армянский МИД.

Ведомство выступило с таким заявлением после того, как в военной разведке Украины заявили, что Россия на фоне обострения отношений с Азербайджаном «расширяет военное присутствие в Армении».

Согласно заявлению в Telegram-канале Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, Кремль якобы «ускорил комплектование своей военной базы в Гюмри» для «усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа». По версии ГУР, личный состав набирают среди военнослужащих российских ВС, которые проходят службу в Ростовской и Волгоградской областях, а также в Крыму. Кроме того, добровольцев ищут среди жителей Северной Осетии и Адыгеи, утверждают в ГУР.

В Иреване не стали напрямую говорить о заявлениях украинской стороны и сослались лишь на «вымышленные новости, появившиеся в прессе».

«Республика Армения подтверждает свою принципиальную позицию: территория Армении не может использоваться третьими странами для проведения военных действий против какого-либо из соседних государств», — добавил пресс-секретарь МИД Армении.

Источник: Forbes.Ru