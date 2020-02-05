Куда обращаться в Баку для обследования на коронавирус по возвращении из Азии?

Китайский коронавирус стал одной из самых обсуждаемых тем по всему миру, включая нашу страну.

Согласно данным ежедневного дайджеста, распространяемого китайским Госкомитетом по здравоохранению, эпидемия новой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в стране продолжает расти. За минувшие сутки на материковой части Китая выявлено 3,8 тыс. новых зараженных, умерли 65 человек.

Днем ранее в Китае было зарегистрировано 20,4 тыс. заболевших и 425 умерших.

В Азербайджане для предупреждения проникновения вируса в страну приняты все превентивные меры. На сегодняшний день в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения этим смертельным вирусом.

С конца января проводится комплексная проверка прибывающих в аэропорты пассажиров всех рейсов, чтобы не допустить проникновения опасного коронавируса на территорию республики. Таможенно-пограничные пропускные пункты оснащены оборудованием, определяющим температуру человека на расстоянии, а также приняты предупредительные меры, связанные с коронавирусом.

Но многих путешественников, возвращающихся из поездок, особенно в страны Азии, интересует вопрос, куда обратиться за полным обследованием.

С этим вопросом 1news.az обратился в Министерство здравоохранения.

«При нормальной температуре гражданам, вернувшимся из поездок, рекомендуется обратиться в поликлиники. При повышенной температуре поликлиники сами направят их в специально выделенные палаты в больницах.

Такие палаты выделены в Научно-исследовательском институте (НИИ) лёгочных заболеваний, Клиническом медицинском центре и детской инфекционной больнице №7», - сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения и Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана, сегодня в отделении инфекционных заболеваний Клинического медцентра находится 7 человек – прибывшие из Китая граждане Азербайджана.

Все они прибыли в страну транзитными рейсами из Стамбула, Дубая и Москвы.

У содержащихся в специально выделенных медучреждениях никаких проблем со здоровьем не выявлено. По завершении периода карантина они будут отпущены домой, говорится в сообщении.

Отметим, что в Азербайджане диагностика коронавируса 2019-nCoV проводится в Центре контроля за особо опасными инфекциями. Образцы, взятые у лиц с подозрением на коронавирус, проверяются в центре посредством тестов.

Коронавирус 2019-nCoV был выявлен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Факты заражения инфекцией уже зарегистрированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. В 16 странах также зарегистрированы факты подозрения на инфицированность.

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