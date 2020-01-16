Турецкое информационное агентство Anadolu призвало власти Египта незамедлительно освободить задержанных сотрудников своего офиса в Каире.

«Anadolu как одно из ведущих информационных агентств мира профессионально подходит к вопросу подачи информации. При освещении событий в Египте агентство придерживалось этого критерия и старалось передать разные точки зрения, избегая при этом негативных или вводящих в заблуждение оценок», - говорится в заявлении агентства.

Агентство сообщает, что полиция Египта вечером 14 января провела рейд в офисе агентства Anadolu в Каире, в ходе которого были безосновательно задержаны четыре сотрудника агентства, в том числе гражданин Турции. Полиция отключила в офисе камеры безопасности и интернет, конфисковала паспорта, мобильные телефоны и компьютеры сотрудников и увезла задержанных в неизвестном направлении. Полиция отказалась обосновать свои действия. Адвокаты агентства и посольство Турции в Каире требуют от египетских властей предоставить информацию о местонахождении задержанных сотрудников Anadolu. Соответствующие шаги предпринимаются и на уровне МИД Турции.

В заявлении Anadolu отмечается, что агентство стремится укрепить узы дружбы между народами Египта и Турции и далеко от всех политических разногласий: «Команда Anadolu в Каире объективна, компетентна и никоим образом не нарушает профессионально-этических принципов. Anadolu призывает власти Египта незамедлительно освободить Хилми Балджи, Хусейна эль-Каббани, Хусейна эль-Аббаса и Абдельселама Мухаммеда».

Генеральный директор агентства Шенол Казанджи заявил: «Позиция официального Каира в отношении сотрудников СМИ недопустима. Власти Египта должны немедленно освободить сотрудников нашего каирского офиса». Заместитель гендиректора, главный редактор Anadolu Метин Мутаноглу сообщил, что задержанные сотрудники агентства допрашиваются египетской прокуратурой. По его словам, в МВД Египта официальному египетскому информагентству сообщили, что причиной задержания сотрудников Anadolu стала «деятельность агентства против интересов Египта», а также распространение им якобы ложной информации, «создание угрозы национальной безопасности Египта» и «формирование негативного имиджа страны за рубежом».

Он добавил, что после государственного переворота 2013 года власти Египта игнорировали все обращения Anadolu об аккредитации. По его словам, такое отношение проявлялось не только к агентству Anadolu, но и ко всем иностранным СМИ.

«Неприемлемым» назвал вторжение полиции в офис Anadolu в Каире глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, турецкая сторона «осуществляет необходимые контакты» в связи со сложившейся ситуацией.

Представитель Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Анкара осуждает вражескую позицию египетских властей в отношении турецких СМИ: «Враждебные действия египетских властей в отношении сотрудников агентства Anadolu -показатель беспомощности и слабости Каира».

Минюст Турции выступил с заявлением, в котором осудил незаконное задержание сотрудников каирского офиса Anadolu, подчеркнув, что ожидает их скорейшего освобождения.

Вице-президент Турции Фуат Октай, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, глава Минздрава Фахреттин Коджа, министр нацобороны Хулуси Акар и председатель парламента Мустафа Шентоп выразили солидарность и поддержку гендиректору агентства. С аналогичными заявлениями выступили лидеры ведущих оппозиционных партий Турции - Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу и Партии националистического движения Девлет Бахчели.

Мировое сообщество также призывает Каир освободить задержанных журналистов. С соответствующим заявлением выступили в Госдепе США: «Мы в курсе сообщений о произошедшем. Если это правда, то мы призываем правительство Египта освободить задержанных журналистов и обеспечить беспрепятственную деятельность свободной и открытой прессы в Египте».

В ООН также обеспокоены задержанием четырех сотрудников Anadolu в Каире и намерены расследовать инцидент. Об этом заявил пресс-секретарь главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик. «Новости о задержаниях и арестах журналистов всегда вызывают у нас беспокойство. Мы изучим этот вопрос», - сказал Дюжаррик в ходе ежедневного брифинга в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В свою очередь, Европейский альянс информационных агентств (EANA) решительно осудил рейд полиции Египта на офис агентства и призвал к скорейшему освобождению задержанных сотрудников: «EANA поддерживает агентство Anadolu, являющееся участницей Альянса, как и его журналистов. Как Совет директоров EANA, мы придаем большое значение ценностям демократии и рассматриваем свободную журналистику как краеугольный камень демократических обществ. По этой причине действия против этих ценностей вызывают крайнее осуждение». Исполнительный совет EANA считает, что мировая общественность должна быть проинформирована о правовой основе задержаний.

1news.az