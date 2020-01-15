Aston Martin презентует первый в 106-летней истории компании внедорожник - ФОТО

Aston Martin – английская компания, производящая спортивные автомобили исключительной престижности, подчеркнутой многолетним появлением продукции фирмы в кино и на телевидении, где за руль разных представителей модельного ряда садился сам Джеймс Бонд.

Однако главными преимуществами автомобилей Aston Matrin всегда оставались не престижность, а высочайшее удобство управления при исключительных скоростных показателях и великолепный дизайн, продуманный до мельчайших деталей. При покупке любой модели Aston Martin водитель всегда получает в распоряжение воплощение всех достижений британского производителя на данный момент.

Компания славится тем, что большинство моделей сделано вручную. В каждом Aston Martin имеется бронзовая табличка, на которой написано имя человека, который сделал и ответственен за конкретный экземпляр.

Tакже хотим отметить, что под конец прошлого года одновременно в двух городах – Лос-Анджелесе и Пекине – прошла презентация первого в 106-летней истории Aston Martin внедорожника. Новый Aston Martin DBX, первый внедорожник бренда, созданный для путешествий, наиболее ожидаемый SUV в сегменте люкс. Это первый полноприводный Aston Martin в истории. Крупный SUV (длина, ширина, высота - 5039/1998/1680 мм) во всей полноте отдает дань славным спортивным традициям, изысканности отделки и особенностям дизайна марки. Первые 500 покупателей кроссовера получат экземпляры, осмотренные и одобренные лично главой компании Энди Палмером. Кроме того, им обещаны фотоальбомы, где будут запечатлены этапы сборки их экземпляра с автографами все того же Палмера и креативного директора фирмы Марека Райхмана, а также приглашение на закрытую вечеринку. Более подробную информацию касательно цены новый модели также можно получить у официального дилера. Очень скоро Aston Martin DBX появится и на нашем рынке.

В Азербайджане официальный представитель Aston Martin Baku предоставил любителям данного бренда исключительно выгодные условия для приобретения автомобилей этой марки. С начала 2020 года каждый любитель бренда может приобрести автомобиль марки Aston Martin у официального диллера по цене начиная 115 000 $. А также с очень выгодными условиями кредитования – 12% годовых в отсрочку до 4-х лет.

Aston Martin Baku

ул. У.Гаджибейли, 57

(012) 404-83-96

(055) 225-29-59

https://www.facebook.com/AstonMartinBaku/

https://www.instagram.com/aston_martin_baku/

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