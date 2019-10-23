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AZAL объявляет «Осеннюю акцию»

Сегодня в 15:55 ~ 1 минута на чтение 697
AZAL объявляет «Осеннюю акцию»

В рамках «Осенней акции» авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) объявляет о проведении скидочной кампании на авиабилеты.

При покупке авиабилетов не менее, чем за 72 часа до вылета в период с 23 по 31 октября 2019 года стоимость авиабилетов в эконом-классе составит (цены указаны по направлению «туда-обратно» из/в Баку):

  • Кувейт – 159 евро
  • Анталья – 169 евро
  • Стамбул – 179 евро
  • Дубай – 179 евро
  • Алматы – 189 евро
  • Анкара – 189 евро
  • Тель-Авив – 229 евро
  • Берлин – 269 евро
  • Милан – 289 евро
  • Париж – 299 евро
  • Джидда – 309 евро
  • Лондон – 389 евро
  • Нью-Йорк – 439 евро

Цены указаны с учетом всех налогов и сборов.

В вышеуказанную стоимость включен провоз багажа весом до 23 кг, а также ручной клади весом 10 кг (габаритами до 55*40*23 см).

Число авиабилетов по акции ограничено.

Периоды вылетов – с 1 ноября по 7 декабря 2019 года. Скидочные авиабилеты не принимаются к возврату и обмену. В рамках рейсов можно воспользоваться бонусной программой AZAL Miles. Подробная информации о бонусной программе представлена на сайте www.miles.azal.az.

Авиабилеты можно приобрести на сайте www.azal.az, в кассах AZAL, а также в официальных агентствах авиакомпании.

За дополнительный информацией можно обращаться в службу поддержки авиакомпании по электронной почте [email protected], либо через форму обратной связи на сайте.

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