AZAL объявляет «Осеннюю акцию»

В рамках «Осенней акции» авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) объявляет о проведении скидочной кампании на авиабилеты.
При покупке авиабилетов не менее, чем за 72 часа до вылета в период с 23 по 31 октября 2019 года стоимость авиабилетов в эконом-классе составит (цены указаны по направлению «туда-обратно» из/в Баку):
- Кувейт – 159 евро
- Анталья – 169 евро
- Стамбул – 179 евро
- Дубай – 179 евро
- Алматы – 189 евро
- Анкара – 189 евро
- Тель-Авив – 229 евро
- Берлин – 269 евро
- Милан – 289 евро
- Париж – 299 евро
- Джидда – 309 евро
- Лондон – 389 евро
- Нью-Йорк – 439 евро
Цены указаны с учетом всех налогов и сборов.
В вышеуказанную стоимость включен провоз багажа весом до 23 кг, а также ручной клади весом 10 кг (габаритами до 55*40*23 см).
Число авиабилетов по акции ограничено.
Периоды вылетов – с 1 ноября по 7 декабря 2019 года. Скидочные авиабилеты не принимаются к возврату и обмену. В рамках рейсов можно воспользоваться бонусной программой AZAL Miles. Подробная информации о бонусной программе представлена на сайте www.miles.azal.az.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.azal.az, в кассах AZAL, а также в официальных агентствах авиакомпании.
За дополнительный информацией можно обращаться в службу поддержки авиакомпании по электронной почте [email protected], либо через форму обратной связи на сайте.
1news.az