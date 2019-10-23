AZAL объявляет «Осеннюю акцию»

В рамках «Осенней акции» авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) объявляет о проведении скидочной кампании на авиабилеты.

При покупке авиабилетов не менее, чем за 72 часа до вылета в период с 23 по 31 октября 2019 года стоимость авиабилетов в эконом-классе составит (цены указаны по направлению «туда-обратно» из/в Баку):

Кувейт – 159 евро

Анталья – 169 евро

Стамбул – 179 евро

Дубай – 179 евро

Алматы – 189 евро

Анкара – 189 евро

Тель-Авив – 229 евро

Берлин – 269 евро

Милан – 289 евро

Париж – 299 евро

Джидда – 309 евро

Лондон – 389 евро

Нью-Йорк – 439 евро

Цены указаны с учетом всех налогов и сборов.

В вышеуказанную стоимость включен провоз багажа весом до 23 кг, а также ручной клади весом 10 кг (габаритами до 55*40*23 см).

Число авиабилетов по акции ограничено.

Периоды вылетов – с 1 ноября по 7 декабря 2019 года. Скидочные авиабилеты не принимаются к возврату и обмену. В рамках рейсов можно воспользоваться бонусной программой AZAL Miles. Подробная информации о бонусной программе представлена на сайте www.miles.azal.az.

Авиабилеты можно приобрести на сайте www.azal.az, в кассах AZAL, а также в официальных агентствах авиакомпании.

За дополнительный информацией можно обращаться в службу поддержки авиакомпании по электронной почте [email protected], либо через форму обратной связи на сайте.

1news.az