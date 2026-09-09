Названы время и место прощания с народным артистом Александром Шаровским 

Прощание с народным артистом Азербайджана, режиссёром и актёром Александром Шаровским состоится сегодня, 9 сентября в 14:30 в Русском драматическом театре.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана, после завершения траурного мероприятия похороны Александра Шаровского пройдут на Второй Аллее почётного захоронения.

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