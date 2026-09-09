Трамп назвал победу АдГ важным событием

Президент США Дональд Трамп назвал победу немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на земельных выборах в Саксонии-Анхальт «по-настоящему важным событием».

«Им наконец надоели совершенно ужасные иммиграционные правила и нормы, которые нанесли Германии такой серьезный ущерб», — написал американский президент в Truth Social.

На выборах в Саксонии-Анхальт АдГ получила рекордные 43,8% голосов и 39 из 83 мест в ландтаге. Для абсолютного большинства партии не хватило трех мандатов. Правящий Христианско-демократический союз набрал 17,2% голосов.