Азербайджанская студентка сообщила об угрозе отчисления из Мельбурнского университета: Проблему удалось решить

Студентка Мельбурнского университета Афаг Юсифли рассказала на своей странице в социальной сети Facebook о том, что оказалась под угрозой отчисления из учебного заведения и не знает, как поступить.

«Я поступила в магистратуру по продюсированию художественных и документальных фильмов Мельбурнского университета - университета №1 в Австралии и 13-го в мировом рейтинге университетов в 2025 году. С февраля 2026 года я учусь здесь. Насколько мне известно, до сих пор среди студентов университета, обучающихся по специальностям в области искусства, культуры и кино, не было ни одного гражданина Азербайджана. Я стала первым азербайджанским студентом, который получает образование в этой сфере в Австралии при государственной поддержке. И сегодня я оказалась перед угрозой того, что всё это может остаться незавершённым» - отмечает А.Юсифли.

Студентка рассказывает, что 25 500 манатов, перечисленные Союзу кинематографистов Азербайджана (СКА) для оплаты ее обучения, с марта так и не поступили в университет: «Я уже получила от университета четвёртое предупреждение. Мне сообщили, что, если до первой недели октября не будет произведена оплата за второй семестр, в отношении меня будут применены санкции, вплоть до прекращения моего обучения. Для меня это не просто финансовая проблема. Это означает, что образование и профессиональное будущее, которые я строила годами, могут оказаться под угрозой».

Афаг Юсифли подчеркивает в своем сообщении важный момент: «Азербайджанское государство выполняет свои обязательства по оплате моего обучения. Моя учёба финансируется двумя организациями. В рамках специальной стипендиальной программы министерства культуры АР в сфере культурных и креативных индустрий покрывается 50% стоимости моего обучения. За первый семестр министерство культуры уже перечислило университету 19 485 долларов США, а за третий семестр другое государственное учреждение - 15 000 долларов США. Согласно действующему договору и графику платежей, оплата за четвёртый семестр также должна быть произведена в первом квартале 2027 года. Таким образом, поддержка со стороны Азербайджанского государства в оплате моего обучения является реальной и уже осуществляется. Проблема заключается лишь в том, будет ли своевременно перечислена оставшаяся сумма в размере 25 500 манатов».

Студентка отмечает, что вышеуказанная сумма была выделена СКА ещё в декабре 2025 года организацией, оказывающей поддержку в оплате ее обучения: «Предполагалось, что после получения мной визы и начала обучения в Австралии эти средства будут перечислены университету. Однако после смерти председателя СКА Расима Балаева в марте 2026 года процесс оплаты остановился. Смерть человека, имевшего полномочия подписывать необходимые платёжные документы, стала препятствием для осуществления перевода. С марта и по сегодняшний день вопрос так и не решён. Из-за затянувшегося процесса выборов в СКА и других возникших препятствий прошли уже месяцы».

По словам А.Юсифли, в настоящее время также было согласовано перечисление находящихся в СКА средств на ее личный счёт: «Однако и в этом случае возник юридический вопрос со стороны университета. Дело в том, что в официальных документах, которые я предоставляла при получении австралийской визы, указано, что стоимость моего обучения будет оплачена соответствующими организациями. Теперь же университет рассматривает как юридически проблематичную ситуацию, при которой средства, принадлежащие официальной организации и находящиеся на её счёте, будут перечислены университету со счёта самого студента. Таким образом, деньги есть, но перечислить их университету невозможно».

Афаг Юсифли подчеркивает, что все это время она жила с постоянной угрозой быть отчисленной из университета: «К счастью, благодаря посольству этого не произошло. Чтобы не допустить моего отчисления после первого семестра, посольство Азербайджана в Австралии официально вмешалось в ситуацию. Было подготовлено письмо и направлено в университет. Посольство также приложило усилия для ускорения перечисления других платежей, и в результате университет предоставил мне отсрочку на шесть месяцев. Теперь я получила последнее предупреждение. Я не хотела предавать эту ситуацию огласке ещё несколько месяцев назад, потому что верила, что проблема будет решена. Я верила, что смогу продолжить обучение и что выделенные для меня средства наконец будут перечислены университету. Но теперь у меня больше нет возможности ждать».

А.Юсифли заявляет, что ее семья не может позволить себе оплатить обучение в размере 25 500 манатов: «Визу я оплатил из собственного кармана - 3 500 манатов. Ежемесячная аренда жилья в Австралии обходится мне в 1200 манатов. С учётом коммунальных услуг, питания, транспорта и других повседневных расходов мои ежемесячные затраты составляют около 2 500 манатов. Когда я летела из Азербайджана в Австралию, из-за начавшейся в Иране войны стоимость билета в одну сторону составляла 4900 манатов. Покупка билета была профинансирована СКА. Кроме того, в СКА находятся выделенные мне 5500 манатов на личные расходы, однако получить эти средства я сейчас также не могу. До сих пор единственным человеком, оказавшим мне финансовую помощь, был Орхан Мардан (азербайджанский продюсер, режиссер и сценарист – прим.ред.) - он предоставил мне 3 000 манатов на оплату аренды жилья».

Студентка отмечает, что ее семья и брат в меру своих возможностей стараются покрывать все ее расходы: «Кроме того, семейная ситуация у меня также непростая. Мой отец - ветеран Первой Карабахской войны. Я вырос в семье вынужденных переселенцев. Моя мать является инвалидом I группы и борется с тяжёлым онкологическим заболеванием. Я не могу требовать от своей семьи ещё большей финансовой помощи. Но, несмотря на всё это, я здесь не просто студент, который ждёт помощи и пользуется предоставленной государством возможностью. В Мельбурнском университете я подготовил и представил видеоработу об истории азербайджанского кино и Джафаре Джаббарлы. В рамках одного из письменных экзаменов я провела визуальное исследование темы оккупации Карабаха и получила высокую оценку».

Афаг Юсифли также сообщила, что сейчас участвует в шести университетских кинопроектах, где работает продюсером, сопродюсером, вторым режиссёром, звукорежиссёром и художником-постановщиком. Кроме того, она является одним из продюсеров проекта Virtual Production.

По ее словам, она учится в Мельбурне не просто ради зарубежного диплома, а с целью стать профессиональным кинопродюсером международного уровня и в будущем применить полученные знания в Азербайджане. Она отметила, что в рамках государственной программы по обучению за рубежом по направлению кинопроизводства сейчас обучаются всего три человека.

Она сообщила, что в первой неделе октября ему может грозить отчисление. А.Юсифли подчеркнула, что находится в 15 тысячах километров от Азербайджана и уже получила последнее предупреждение от университета. Обращась к пользователям в социальной сети Facebook, она отметила, что не просит средств на личные расходы, а хочет лишь добиться решения вопроса с оплатой обучения и продолжить учёбу.

Публикация Афаг Юсифли вызвала активные обсуждения в социальных сетях и в итоге вопрос был решен – обучение оплачено, и азербайджанская студентка продолжит получать образование в Австралии.

«Проблема нашей талантливой девочки была решена. Я очень рада этому. Те, кто помог решить этот вопрос, из скромности не захотели, чтобы я называла их имена. Благодарю всех, кто внес свой вклад в это доброе дело и в столь благоприятный результат» - сообщила в социальной сети Facbook журналистка Ильхамия Рза.