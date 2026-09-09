Названа дата возобновления электронной очереди в детские сады

С 15:00 10 сентября 2026 года возобновляется процесс постановки в очередь в учреждения дошкольного образования на 2026–2027 учебный год.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Сообщается, что процесс приема осуществляется в электронной форме через портал myGov.

Отмечается, что при создании очереди в системе приема в дошкольные образовательные учреждения для одного ребенка можно выбрать максимум три таких заведения. Процесс преобразования существующих очередей в запросы при наличии свободных мест будет осуществляться спустя минимум пять дней.

Прием детей на вакантные места в детских садах будет продолжаться круглый год.