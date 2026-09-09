Казахстан и Азербайджан возобновят пассажирские перевозки на Каспии - ФОТО

Об этом сообщил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

По словам дипломата, казахстанская сторона предложила Азербайджану возобновить пассажирские перевозки на паромной линии порт Курык - порт Баку - порт Курык. Данные перевозки действовали до 2020 года и были отменены в связи с пандемией COVID-19.

Алим Байель отметил, что до их остановки пассажирскими перевозками через Каспийское море пользовалось порядка 1500 пассажиров в год. Он выразил уверенность, что в предстоящий период желающих совершить путешествие по этому маршруту будет еще больше. Перезапуск паромной линии придаст импульс развитию пассажирского сообщения между двумя странами, усилит туристический обмен и расширит возможности Среднего коридора.

Посол сообщил, что азербайджанская сторона поддержала предложение Казахстана. В настоящее время транспортные ведомства двух стран начали работу по скорейшему возобновлению пассажирского сообщения.

Сегодня между Баку и такими городами Казахстана, как Астана, Алматы, Шымкент, Актау и Атырау, действуют 37 авиарейсов.