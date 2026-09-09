Номинантка на «Оскар» может стать ведущей «Евровидения-2027»

Болгарская актриса Мария Бакалова, номинированная на премию «Оскар», может стать одной из ведущих «Евровидения-2027», которое пройдет в ее родном Бургасе.

Как сообщает болгарское издание Bulgaria Dnes, М. Бакалова якобы уже выбрана в качестве ведущей конкурса, а сейчас согласовываются последние детали ее участия. При этом Болгарское национальное телевидение (БНТ) и Европейский вещательный союз (EBU) пока официально не подтвердили эту информацию.

Интерес к кандидатуре М. Бакаловой возник еще до появления последних сообщений. В июне специализированное издание Eurovision Today писало, что актриса открыта к возможности провести конкурс в Бургасе.

Ранее актриса также публично положительно отреагировала на предложения поклонников стать ведущей «Евровидения-2027».

Мария Бакалова получила мировую известность после роли Тутар в фильме «Борат 2», за которую была номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана». Впоследствии актриса продолжила карьеру в международных кинопроектах.

Напомним, что Бургас был официально выбран городом проведения «Евровидения-2027» в августе.

Финал конкурса состоится 15 мая 2027 года на Arena Burgas, а полуфиналы запланированы на 11 и 13 мая.