«Золотой купол» США может обойтись в $1 трлн

Американские власти рассматривают выделение $185 млрд на создание системы противоракетной обороны «Золотой купол» как военную необходимость из-за угрозы гиперзвукового оружия.

Об этом Financial Times сообщила со ссылкой на руководителя проекта, генерала Космических сил США Майкла Гетлейна.

В письме изданию он заявил, что США сталкиваются с угрозами со стороны гиперзвукового оружия, низколетящих крылатых ракет, современных подводных лодок, действующих вблизи американских берегов, а также автономных роев беспилотников. По его словам, оружие на низкой околоземной орбите способно неожиданно нанести удар по любой точке земного шара.

Гетлейн считает, что прогнозируемые Пентагоном расходы в $185 млрд на «Золотой купол» до 2035 года являются не только военной необходимостью, но и «разумной экономической страховкой» с учетом потенциальной угрозы со стороны России, Китая, КНДР и Ирана.

При этом, как отмечает FT, ключевые вопросы о конечной стоимости программы, ее технической осуществимости и стратегической ценности пока остаются без ответа. Большая часть предлагаемой системы остается засекреченной, а администрация США не раскрывает детали ее конструкции и возможностей.

Пентагон неоднократно отказывал Бюджетному управлению Конгресса США в проведении брифинга по вопросу создания «Золотого купола». На основании собственных оценок управление прогнозирует, что стоимость программы может превысить $1 трлн — примерно в шесть раз больше оценки военного ведомства.

Ранее сообщалось, что американские военные планируют провести первые испытания системы ПРО в этом году, а к полетным испытаниям приступить уже в 2027 году.