 Набрал 300, а поступил с 627: история выпускника из Ордубада | 1news.az | Новости
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Набрал 300, а поступил с 627: история выпускника из Ордубада

First News Media23:20 - 07 / 09 / 2026
Набрал 300, а поступил с 627: история выпускника из Ордубада

Выпускник средней школы села Дюльюн Ордубадского района Ахмед Гусейнов набрал 627 баллов и поступил на специальность «Компьютерная инженерия» в Нахчыванский государственный университет (НГУ). Однако внимание привлекло не только его высокий результат, но и то, как ему удалось его получить, воспользовавшись предусмотренной правилами возможностью.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на «Azərbaycan müəllimi», на выпускном экзамене 19 апреля Ахмед Гусейнов набрал 300 баллов, однако официально не был объявлен выпускником, набравшим максимальный результат.

Причиной стало то, что он сдавал экзамен по иностранному языку, отличному от того, который преподавался в его школе.

Государственный экзаменационный центр (DİM) разъяснил ситуацию, отметив, что под предметами выпускного экзамена подразумеваются язык обучения, математика и основной иностранный язык, преподаваемый в школе.

«Ахмед Гусейнов сдавал выпускной экзамен по азербайджанскому языку, математике и русскому языку. По азербайджанскому языку и математике он набрал по 100 баллов, однако по русскому языку, который сдавал в качестве основного иностранного языка, получил более низкий результат.

Для участия в конкурсе при поступлении в высшие учебные заведения Ахмед Гусейнов воспользовался возможностью выбрать иностранный язык, отличный от того, который он сдавал на выпускном экзамене. Он выбрал английский язык и на дополнительном экзамене набрал 100 баллов. Этот результат будет учитываться при поступлении в высшее учебное заведение».

Согласно правилам, эти 100 баллов полностью учитывались при конкурсе на поступление в университет.

Таким образом, Ахмед Гусейнов набрал 300 баллов на выпускном экзамене и 327 баллов на экзамене по предметному блоку, доведя свой итоговый результат до 627 баллов.

С этим результатом он поступил на желаемую специальность — «Компьютерная инженерия» в Нахчыванский государственный университет.

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