От ножевых ударов пострадали брат и сестра: подозреваемый задержан в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

В Гяндже задержан человек, ударивший ножом 33-летнего мужчину.

Как передает 1news.az, в результате соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, в качестве подозреваемого в совершении преступления был задержан 35-летний И. Алиев.

Согласно информации, подозреваемый в совершении инцидента сначала ударил ножом 33-летнего Э. Аскерова, а затем его сестру С. Аббасову (1987 года рождения).

Отметим, что инцидент был зарегистрирован возле Гянджинских ворот.

По факту сотрудниками полиции проводится расследование.

10:15

В Гяндже произошло ножевое ранение.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован на территории города.

Так, житель Дашкясанского района Э. Аскеров (1993 года рождения) был доставлен в больницу с колото-резаной раной живота.

Он был немедленно прооперирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

Обстоятельства, при которых был ранен 33-летний мужчина, неизвестны. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.

По факту ведется расследование.