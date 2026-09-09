Президент Кубы заявил, что республика никогда не станет колонией никакой империи

Куба твердо знает, что никогда больше не станет колонией никакой империи.

Об этом заявил президент карибской республики Мигель Диас-Канель.

"Куба, которая хорошо знает, что значит быть колонией и неоколонией двух империй, уверена — она никогда больше не станет таковой ни для одной из них", — написал он в X. "Кровь, пролитая за независимость, суверенитет и право на самоопределение, не была пролита напрасно, и мы будем защищаться до конца", — добавил Диас-Канель.

Президент США Дональд Трамп опубликовал 7 сентября в Truth Social карту, на которой Канада, Мексика и несколько стран Центральной Америки и Карибского бассейна, в том числе Куба, а также Гренландия окрашены в цвета американского флага. Трамп не сопроводил это изображение какими-либо комментариями.

Источник: ТАСС