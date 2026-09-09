Иранские военные захватили подводную лодку США у Ормузского пролива

Военнослужащие Военно-морского флота Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватили одну из самых современных беспилотных подводных лодок Вооруженных сил США у входа в Ормузский пролив.

Об этом сообщает Telegram-канал издания IRIB News.

Речь идет о подводной лодке Dive-LD, разработанной компанией Anduril Industries. По данным КСИР, аппарат поступил на вооружение американского флота в 2025 году и оснащен современными технологиями в области подводного плавания. Для захвата подлодки иранские военные провели сложные разведывательно-оперативные действия.

Ранее КСИР сообщил, что атаковал беспилотный надводный аппарат США. Это произошло в тот момент, когда беспилотник пытался войти в охраняемую зону Ормузского пролива.

Источник: Lenta.ru