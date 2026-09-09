Трамп не стал препятствовать санкциям Британии против Израиля

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем проинформировал президента США Дональда Трампа о решении Лондона ввести санкции против израильских поселений на Западном берегу.

Трамп не возражал против этого решения и не просил британского премьера менять курс.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием разговора.

Отмечается, что американские чиновники заверили британских коллег в том, что разделяют их обеспокоенность политикой правительства Биньямина Нетаньяху в отношении Западного берега.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что знает о решении британских властей, однако не стал осуждать эти действия.

«Мы разделяем цель обеспечения стабильности. Мы не хотим видеть всплеск насилия или напряженности на Западном берегу в это непростое для региона время», — отметил Рубио.