В Баку мужчина отдал псевдоработодателю 24 тысячи манатов ради трудоустройства жены

Житель столицы обратился в полицию с заявлением о том, что знакомый завладел его денежными средствами в размере 24 тысяч манатов под предлогом трудоустройства его супруги.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД), в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в совершении мошенничества был установлен и задержан 34-летний О. Рагимов, ранее уже судимый за аналогичное преступление.

В ходе расследования выяснилось, что он совершил аналогичные деяния в отношении других лиц на территории столицы и Абшеронского района в разное время.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия продолжаются.