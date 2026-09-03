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Общество

В Азербайджане изменились правила декларирования ввозимых товаров

First News Media23:40 - 03 / 09 / 2026
В Азербайджане изменились правила декларирования ввозимых товаров

С сегодняшнего дня таможенная стоимость товаров, ввозимых в Азербайджан, будет декларироваться в национальной валюте страны.

В связи с этим были внесены изменения в Таможенный кодекс.

Закон был утверждён Президентом Ильхамом Алиевым 4 августа. Согласно документу, он вступил в силу через 30 дней после публикации — с 3 сентября.

Согласно пункту 220.3 Закона «О внесении изменений в Таможенный кодекс», таможенная стоимость товаров указывается в национальной валюте Азербайджанской Республики. Она определяется декларантом в порядке, установленном Таможенным кодексом и законом «О таможенном тарифе».

Лицо, определяющее стоимость товаров для таможенных целей, обязано хранить документы и сведения, связанные с их декларированием, в течение трёх лет. По требованию таможенных органов эти документы и данные должны предоставляться для проверки достоверности заявленной таможенной стоимости.

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