Азербайджан представили на культурном фестивале в Куала-Лумпуре - ФОТО
Азербайджан был представлен на фестивале «Международный день межкультурного взаимодействия» — «Наследие в гармонии — Отметим культуру вместе», который прошел в Fairview International School Kuala Lumpur в столице Малайзии.
Об этом посольство Азербайджана в Малайзии сообщило в социальной сети X.
Стенд организовали представители азербайджанской общины, проживающие в Малайзии, чьи дети обучаются в этой школе. На нем было представлено богатое культурное наследие Азербайджана, а посетителям рассказали об истории, обычаях и традициях страны. Также гости смогли попробовать национальные блюда.
Кроме того, на азербайджанском стенде были представлены сувениры и келагаи.
#Azerbaijan was represented at the “International Intercultural Day” festival titled “Heritage in Harmony – Let’s Celebrate Cultures Together” held at the Fairview International School Kuala Lumpur @fairviewplc
Supported by @AzEmbMalaysia , and organized by the members of the… pic.twitter.com/Qst4NcvKlq — AzEmbassyMalaysia (@AzEmbMalaysia) September 9, 2026