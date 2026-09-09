Выдавали поддельные справки ради пособий - завершено расследование дела о фальшивых меддокументах

Завершено расследование в отношении лиц, обвиняемых в организации выплат пособий на основании поддельных медицинских документов.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершено предварительное следствие по уголовному делу в связи с незаконными действиями учредителя и директора ООО «Seymur-M», одновременно являвшегося главным врачом принадлежащей этому ООО клиники «General Hospital», Рустама Исмаил оглу Микаилова, а также Самаи Асиф гызы Ашрафовой, ранее работавшей участковым врачом в городской поликлинике № 42 Баку (бывшая № 13).

В ходе предварительного следствия были установлены обоснованные подозрения в том, что Рустам Микаилов и Самая Ашрафова в период с 2017 по 2024 год, работая на указанных должностях, злоупотребляли служебными полномочиями и получали взятки в различных размерах от многочисленных обратившихся к ним лиц, после чего, не проводя соответствующих медицинских обследований, выдавали им медицинские документы о временной нетрудоспособности, на основании которых осуществлялась выплата пособий.

На основании собранных доказательств Рустаму Микаилову предъявлены обвинения по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем, в значительном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1 и 311.3.2 (неоднократное получение взятки группой лиц по предварительному сговору), а также 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Самае Ашрафовой предъявлены обвинения по статьям 308.2, 311.3.1, 311.3.2 и 313 Уголовного кодекса. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Кроме того, принято решение о начале производства по применению уголовно-правовых мер в отношении юридического лица - ООО «Seymur-M», а на имущество, принадлежащее Рустаму Микаилову, наложен арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Материалы в отношении других лиц, участвовавших в совершении указанных деяний, выделены из уголовного дела в отдельное производство, предварительное следствие по ним продолжается.