Азербайджан направил ноту в МИД РФ, выражающую обеспокоенность азербайджанской стороны по поводу участия 11 октября первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, европейской интеграции и связью с соотечественниками Константина Затулина на мероприятии, организованном сепаратистским режимом, созданным Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в РФ, в ноте отмечается, что на указанном мероприятии К.Затулин, открыто поддерживающий сепаратистов, озвучил очередные провокационные заявления, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также бросающие тень на сотрудничество высокого уровня между Азербайджаном и Россией.

Авторы ноты просят российскую сторону выразить свою позицию по поводу данных заявлений, а также уточнить в каком качестве К.Затулин совершил незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана, и кто спонсировал его визит.

Также в ноте подчеркивается важность соответствующей оценки выдвижению регулярно К.Затулиным позиции по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, противоречащей политической позиции РФ, открытой фальсификации исторических фактов, а также его попытки оправдать оккупационную политику Армении.

«Как депутат, он несет ответственность за свои слова и шаги. Просим предпринять необходимые меры по данному поводу», - говорится в ноте.

1news.az