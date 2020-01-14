Азербайджанец по имени Брюс Ли встретился с матерью в эфире Первого канала спустя 30 лет разлуки – ФОТО – ВИДЕО

Новый выпуск программы Первого российского канала «Мужское/женское» был посвящен истории жителя города Масаллы Бахтияра (Брюс Ли) Керимова, разлученного с родной матерью 30 лет назад.

Жительница российского города Ачинск Ольга Дербеденева рассказала в эфире «Мужское/женское» о том, что в 1987 году встретилась с азербайджанцем Алладином Керимовым, с которым начала жить вместе, спустя два года у них родился сын, которого по решению отца назвали Брюсом Ли.

А еще через год Алладин забрал сына, увез его в Азербайджан и пропал из жизни О.Дербеденевой, по словам которой, поиски сына она вела долгое время безрезультатно.

Спустя 30 лет увидеть и обнять своего сына ей удалось в программе Первого канала – как оказалось, все это время Брюс Ли, имя которому в Азербайджане сменили на Бахтияра, думал, что его мать мертва, так как родственники рассказали ему историю о том, что его родная мама якобы погибла, попав под поезд.

Сегодня Бахтияр живет в Масаллы, работает в автосервисе, женат, имеет двух дочерей – его воспитала бабушка, которая умерла 9 лет назад, а родного отца он не видел, так как тот исчез сразу после того, как привез сына в Азербайджан, но иногда присылал им деньги.

«Невозможно выразить словам чувства, которые я испытал, когда узнал, что моя мама жива, у меня затряслись колени», - рассказал Бахтияр Керимов в эфире Первого канала, пригласив в Азербайджан родную маму, встреча с которой была очень трогательной.

Также в эфире состоялась встреча Б.Керимова с братом и сестрой по матери, сестрой по отцу, рассказавшей, что Алладин Керимов в данный момент отбывает срок в тюрьме – на свободу по условно-досрочному освобождению он выйдет спустя 6 лет.

Отметим, что встреча Б.Керимова с матерью стала возможной благодаря работе волонтеров, нашедших парня в Азербайджане, после обращения к ним его родной матери – полный выпуск программы «Мужское/женское» представлен для просмотра ниже.

В.Ф, Г.Р.