Азербайджанская община Нагорного Карабаха наносит удар по дипломатической обороне Армении

Предпринятые Азербайджаном шаги по углублению процесса институционализации азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона в Армении воспринимаются с большой тревогой.

Армян беспокоит, что азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана якобы «выступает в качестве политического инструмента официального Баку», который «пытается приравнять ее к избранным властям НКР», что, по мнению армян, «просто недопустимо». Формулировки, конечно, не просто некорректные, а абсурдные по своей сути.

С другой стороны, армян гложет, что двое из сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Россия и Франция - поддерживают участие азербайджанской общины в процессе урегулирования конфликта, тем самым усложняя реализацию планов Еревана по участию сепаратистского режима в прямых переговорах как «единственного народа, населяющего Нагорный Карабах».

Армяне сильно огорчены тем, что, находясь с визитом в Баку, глава МИД России Сергей Лавров также заговорил о двух общинах Нагорного Карабаха.

Напомним в данном контексте, что на пресс-конференции в ходе визита в Азербайджан глава МИД России заявил, что выступает за контакты между общинами Нагорного Карабаха, акцентировав внимание на праве обеих общин определять судьбу региона.

«Я за контакты между общинами, и чтобы они возобновились. В итоге все равно все население Карабаха должно будет решить, как им жить», - заявил Лавров.

Причиной для еще большего раздражения армян стала недавняя встреча посла Франции в Азербайджане Закари Гросса с председателем азербайджанской общины Нагорного Карабаха Туралом Гянджалиевым и то, что дипломат затем поделился его твитом: «Надеюсь, что следующая встреча будет в Нагорном Карабахе» - и написал, что подход Турала Гянджалиева создал у него хорошее впечатление.

Impressed by the approach taken by @TGanjaliyev and @AzeCommunityNK in favour of negotiation and peaceful dialogue between communities. https://t.co/H4Aq7T94T6 — Gross Zacharie (@GrossZacharie) 17 декабря 2019 г.