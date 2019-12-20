Азербайджанская община Нагорного Карабаха наносит удар по дипломатической обороне Армении

Предпринятые Азербайджаном шаги по углублению процесса институционализации азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона в Армении воспринимаются с большой тревогой.

Армян беспокоит, что азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана якобы «выступает в качестве политического инструмента официального Баку», который «пытается приравнять ее к избранным властям НКР», что, по мнению армян, «просто недопустимо». Формулировки, конечно, не просто некорректные, а абсурдные по своей сути.

С другой стороны, армян гложет, что двое из сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Россия и Франция - поддерживают участие азербайджанской общины в процессе урегулирования конфликта, тем самым усложняя реализацию планов Еревана по участию сепаратистского режима в прямых переговорах как «единственного народа, населяющего Нагорный Карабах».

Армяне сильно огорчены тем, что, находясь с визитом в Баку, глава МИД России Сергей Лавров также заговорил о двух общинах Нагорного Карабаха.

Напомним в данном контексте, что на пресс-конференции в ходе визита в Азербайджан глава МИД России заявил, что выступает за контакты между общинами Нагорного Карабаха, акцентировав внимание на праве обеих общин определять судьбу региона.

«Я за контакты между общинами, и чтобы они возобновились. В итоге все равно все население Карабаха должно будет решить, как им жить», - заявил Лавров.

Причиной для еще большего раздражения армян стала недавняя встреча посла Франции в Азербайджане Закари Гросса с председателем азербайджанской общины Нагорного Карабаха Туралом Гянджалиевым и то, что дипломат затем поделился его твитом: «Надеюсь, что следующая встреча будет в Нагорном Карабахе» - и написал, что подход Турала Гянджалиева создал у него хорошее впечатление.

Impressed by the approach taken by @TGanjaliyev and @AzeCommunityNK in favour of negotiation and peaceful dialogue between communities. https://t.co/H4Aq7T94T6 — Gross Zacharie (@GrossZacharie) 17 декабря 2019 г.

В результате армян «прорвало».

На днях некая Алла Айдиян, именующая себя политическим обозревателем, в интервью армянским СМИ выразила свою обеспокоенность тем, что «в последнее время голос так называемой (!) азербайджанской общины Карабаха звучит все громче». Эта особа встревожена тем, что многолетние попытки Азербайджана «придать переговорам статус межобщинности, по сути, стали приносить определенные плоды, и уже двое из сопредседателей МГ ОБСЕ – Россия и Франция – в той или иной степени легализовали эту структуру».

Ее пугает перспектива того, что «завтра представители так называемой (!) азербайджанской общины Карабаха будут претендовать на участие в переговорах в том или ином статусе», что, по ее мнению, «в корне не соответствует ни сути конфликта, ни его реалиям». И она требует от властей «четких, жестких и бескомпромиссных шагов», чтобы предотвратить такое.

Хотелось бы донести до этой так называемой «вертикально ходящей особи гомо сапиенс», что азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона – это не какая-то «так называемая» община, а коренное население этого региона, насильно изгнанное оттуда в результате армянской агрессии.

А какие, собственно, «четкие, жесткие и бескомпромиссные» меры может предпринять Ереван против активной деятельности азербайджанской общины, развернутой в последние месяцы, и которая уже дает свои плоды? Никакие!

Айдиян не единственная, кого пугает деятельность азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

«Это стало возможным именно из-за неправильной внешней политики Никола Пашиняна и Зограба Мнацаканяна», - считает другой «так называемый» армянский политолог Грант Мелик-Шахназарян.

«У Армении не осталось союзников, дипломатическая оборона уничтожена», - горестно сетует армянский эксперт.

Конечно, такую паническую реакцию армян понять можно. Ведь разрушаются планы Армении, пытавшейся привлечь к переговорному процессу сепаратистский режим под мифическим образом «народ Нагорного Карабаха».

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в Братиславе на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ раскрыл эти «планы» Армении.

«В документах ОБСЕ от 24 марта 1992 года однозначно указано, что сторонами конфликта являются Армения и Азербайджан, а азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха являются заинтересованными сторонами. При этом Ереван пытается представить армянскую общину как «народ Нагорного Карабаха», тем самым отрицая наличие азербайджанской общины. Цель таких действий – законодательно оформить этническую чистку», - заявил министр.

Официальному Баку удалось поставить международное сообщество перед фактом и убедить его в том, что Нагорный Карабах - это географическая территория, на которой живет не какой-то мифический народ, а азербайджанское и армянское население.

«Армянская сторона часто делает заявления о том, что азербайджанцы никогда не жили в Нагорном Карабахе и там якобы никогда не было двух общин», -сказал 1news.az председатель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, комментируя обеспокоенность армянской стороны активизацией структуры.

По его словам, политика национализма Армении, оккупировавшей земли Азербайджана, совершившей Ходжалинский геноцид, уничтожающей на оккупированных территориях принадлежащие азербайджанскому народу культурные, религиозные, исторические памятники, является проявлением ее идеологии.

«Должен отметить, что в этом году сопредседатели Минской группы ОБСЕ совершили в регион два визита, между ними и азербайджанской общиной Нагорного Карабаха были проведены встречи. После этих встреч в заявлениях сопредседателей в очередной раз было отмечено, что азербайджанская община наравне с армянской является полноправной (!) заинтересованной стороной конфликта. Это — отнюдь не новое заявление, а напоминание Армении факта, зафиксированного еще в 1992 году. И глава МИД России Сергей Лавров в ходе последнего визита также отметил, что поддерживает межобщинный диалог.

Именно после этих процессов наглядно проявляет себя неспособность армянской стороны «переварить» позицию азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Армения отрицает само существование азербайджанской общины Нагорного Карабаха», - отметил он.

Глава азербайджанской общины рекомендует армянской стороне изучить заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ и соответствующие документы.

«В заключительном документе Совета министров ОБСЕ, прошедшего в Хельсинки 24 марта 1992 года, в качестве избранных и других представителей Нагорного Карабаха называются именно обе, то есть, армянская и азербайджанская, общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, и они отмечены как заинтересованные стороны», - отметил он.

«Если правительство Армении не прекратит свою оккупационную политику в отношении Азербайджана и не перестанет отрицать существования сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных из Нагорного Карабаха и других оккупированных территорий, то две общины не смогут мирно сосуществовать по вине именно Еревана», - резюмировал Турал Гянджалиев.

С.Агаева