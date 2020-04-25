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Азербайджанская полиция на переднем крае борьбы с коронавирусом – ВИДЕО

Сегодня в 18:05 ~ 1 минута на чтение 202
Азербайджанская полиция на переднем крае борьбы с коронавирусом – ВИДЕО

«Азербайджанская полиция находится на переднем крае борьбы с коронавирусом».

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, на сотрудников полиции легла большая ответственность за соблюдение гражданами правил для нераспространения коронавируса на территории республики.

«В Баку около 50 постов, на них 24 часа в сутки дежурят сотрудники полиции. Соблюдение правил особого карантинного режима очень важно. Сегодня полиция делает все для защиты граждан от заражения COVID-19», - заявил В.Асадов.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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