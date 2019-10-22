Азербайджанский футбольный игровой стартап будет представлен на международном технологическом саммите - ФОТО – ВИДЕО

Созданная азербайджанцами игровая платформа – футбольный менеджер «Eleven Kings» - получила право участия в одном из самых масштабных технологических мероприятий «Web Summit 2019», которое пройдет в столице Португалии Лиссабоне.

Азербайджанский стартап выбран для участия в программе стартапов под названием «Alpha» в рамках «Web Summit 2019» - мероприятие пройдет с 4 по 7 ноября.

Создатель стартапа «Eleven Kings» Орхан Рзаев отмечает, что получить приглашение на такое масштабное очень приятно и важно: «До конца года планируем объявить о первичном инвестиционном этапе в 1.000.000 долларов – хотим, чтобы в этот период к нам присоединились инвесторы из США и Европы. В «Web Summit» примет участие множество инвестиционных компаний - там могут быть интересные для нас встречи».

В своем комментарии 1news.az О.Рзаев отметил, что одна из голландских инвестиционных компаний уже заявила о желании увидеться с командой, создавшей проект «Eleven Kings».

Работа над проектом началась в 2017 году – за прошедший период команде удалось привлечь инвестиции в размере 150.000 долларов; в сентябре игра «Eleven Kings» вышла на Google Play, а в самое ближайшее время появится в версиях для iOS и Desktop.

По словам О.Рзаева, основной целью является сделать «Eleven Kings» самой большой футбольной игровой платформой в мире в ближайшие годы: «За последние два года все идет так, как мы планировали, и сегодня мы получаем тот результат, который хотели. Если мы будем двигаться в том же темпе, то в 2020 году сможем увидеть результаты и в глобальном масштабе. Тот факт, что годовой оборот рынка, на который мы вступаем, составляет 500 миллиардов долларов, создаст для нас большие возможности».

Отметим, что за последний год Орхан Рзаев активно участвовал в мероприятиях, посвященных стартапам, в США, Испании, Германии, Чехии, Польше и Беларуси, встречаясь с инвесторами в Европе и США.

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Ф.В, Г.Р.