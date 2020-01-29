Бакинский фуникулер вошел в топ лучших фуникулеров Европы - ФОТО

Бакинский фуникулер вошел в пятерку лучших фуникулеров Европы.

Как сообщает 1news.az, об этом свидетельствует рейтинг фуникулеров Европы, составленный туристической компанией Fodors Travel.

Первое место занял парижский фуникулер на холме Монмартр, решение о сооружении которого было принято муниципальным советом Парижа в 1891 году. Фуникулер может перевозить до двух тысяч пассажиров в час.

Второе место – фуникулер на холме Буда в столице Венгрии - Будапеште, который был построен вторым в Европе.

Третье место занял турецкий подземный фуникулер Тюнель, открывшийся в 1875 году.

Четвертое место – киевский фуникулер, построенный в 1905 году.

На пятом месте расположился бакинский фуникулер, который был построен в 1960 году и реконструирован в 2012 году и является единственным в Азербайджане и самым современным по сравнению с другими фуникулерами рейтинга.

После бакинского фуникулера в рейтинге следуют фуникулеры во французских городах Трепо и Лион, в чешском Петрине, португальском Лиссабоне, швейцарском Гуттанене и т.д.

Тимур Рзаев, Э.Т.