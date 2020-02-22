Бакинский суд пересмотрит дело о ДТП с участием бывшего министра

Бакинский апелляционный суд должен вновь рассмотреть уголовное дело Расима Аскерова, обвиняемого в совершении ДТП, участником которого стал бывший министр иностранных дел Тофиг Зульфугаров.

Как сообщили 1news.az в Верховном суде АР, суд под председательством судьи Таира Касымова принял решение об отмене решения Бакинского апелляционного суда и повторном рассмотрении дела этим судом.

Отметим, что в 2017 году на Зыхском шоссе в Хатаинском районе Баку автомобиль марки Ford (госномер 90-HU-342), за рулем которого находился Расим Аскеров, сбил переходившего дорогу 66-летнего Угура Велиева, который скончался на месте от полученных травм.

Следствие установило, что бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров также является участником ДТП, так как боковое зеркало автомобиля марки Mercedes, управляемого экс-министром, первым задело Угура Велиева, а затем пешеход был сбит Ford-ом.

Хатаинский районный суд своим решением оправдал Р.Аскерова, но гособвинитель подал протест на этот приговор. Протест был рассмотрен в Бакинском апелляционном суде, который отклонил его.

Но прокуратура подала кассационную жалобу в Верховный суд, который постановил пересмотреть дело.

Отметим, что сам Тофиг Зульфугаров в комментарии АПА заявил, что был привлечен к следствию по этому делу в качестве свидетеля: «Человек, переходивший дорогу, был пьян. В 10 метрах от места происшествия есть пешеходный переход. Но пешеход не воспользовался этим переходом. Погибший в состоянии опьянения сошел с автобуса и попытался бегом пересечь восьмиполосную дорогу. В это время я задел его боковым зеркалом. Затем его насмерть сбила другая машина. Есть видеокадры, отражающие данное происшествие. Я дал полиции показания в качестве свидетеля. Рассказал все, как было».

Тимур Рзаев, Г.Р.