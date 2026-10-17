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В Турции заявили о планах довести добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки

Редакция 1news14:35 - Сегодня
В Турции заявили о планах довести добычу нефти до 1 млн баррелей в сутки

Турция планирует нарастить добычу нефти силами национальной нефтегазовой компании TPAO до 550 тыс. баррелей в 2028 году, а в дальнейшем довести показатель до 1 млн баррелей в сутки.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар на церемонии отправки первой в Турции плавучей производственной нефтегазовой платформы Osman Gazi на месторождение в Черном море.

«Наша национальная компания TPAO благодаря новым разведанным за последние пять лет месторождениям удвоила производство, доведя его примерно до 300 тыс. баррелей. В 2028 году мы доведем этот показатель до 550 тыс. баррелей, и, надеюсь, достигнем цели в 1 млн баррелей в сутки. Мы продолжаем наши поиски новых месторождений газа и нефти в Черном море», — сказал министр.

Байрактар отметил, что Турция ведет активные геологоразведочные работы не только на своей территории, но и за рубежом. «Есть активные поиски нефти в Сомали, Ираке, Азербайджане, Пакистане, Венгрии, Болгарии, Омане и Ливии», — сказал он.

По его словам, Турция одновременно намерена увеличивать разведанные запасы газа на черноморском месторождении Сакарья и продолжать буровые работы в других районах Черного моря, а также на юго-востоке Турции в поисках новых залежей природного газа и нефти.

«Сегодня Турция располагает шестью глубоководными буровыми судами, двумя сейсморазведочными судами и судами обеспечения и обладает четвертым крупнейшим энергетическим флотом в мире, — заявил Байрактар. — Мы полны решимости с помощью собственных судов, собственных инженеров и техников, собственного оборудования сделать нашу страну региональным лидером и глобальным игроком в этой сфере».

Источник: ТАСС

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