Беспрецедентное мошенничество: В Баку неграмотная женщина стала владелицей компаний с многомиллионным оборотом - ФОТО

В Баку на женщину, которая не умеет ни писать, ни читать, открыли компании с годовым оборотом почти 4 миллиона манатов.

Как сообщает 1news.az, в Qafqazinfo обратилась жительница Баку Эсмира Нуриева, заявившая, что она познакомилась с супружеской парой - Чингизом и Дилярой, которые арендовали дом по соседству, в Бинагадинском районе.

«Потом они переехали. А в июне 2018 года Диляра позвонила мне и попросила подписать какую-то бумагу, так как на мое имя открыли счет, но его через час закроют, а я получу за это 300 манатов.

Я согласилась, так как мне нужны деньги на лечение мужа в Иране. Но ни я, ни моя невестка не умеем читать и писать, невестка вообще не ходила в школу. Дочь умеет читать, но из-за того, что ей только исполнилось 17 лет, ей не разрешили подписать бумагу. Поэтому я подписала документ, не зная его содержания, и получила взамен 300 манатов.

В августе 2019 года, когда я хотела поехать в Иран навестить мужа, на границе меня не выпустили из страны, сказав, что на мой выезд за рубеж наложен запрет. Тогда-то и выяснилось, что на мое имя зарегистрировано пять фирм, имеющих крупные долги.

Я позвонила Диляре, а та сказала, что такого не может быть - фирмы Buttolo, Ceyson-TT, Dikson-N.N., Brayner - S.S., Lesnek-2018 давно прекратили свою деятельность. Их директором был Этибар Исфендияр оглу Велиев», - рассказала она.

Из банковских документов становится понятно, что оборот Brayner - S.S. за 10 месяцев составил 1,4 млн манатов, Dikson-N.N. - 1,7 млн манатов, Buttolo - 512 тыс. манатов, Ceyson-TT - 183 тыс. манатов, Lesnek-2018 - 62 тыс. манатов.

Мы, в свою очередь, отметим, что Э.Нуриева обратилась к министру внутренних дел, генерал-полковнику Вилаяту Эйвазову и прокурору Баку Ильгару Аббасову.

Как удалось выяснить 1news.az, ее жалоба уже разбирается в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью.

Тимур Рзаев, Э.Т.