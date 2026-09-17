17 сентября в Баку проходит конференция на тему «Охрана историко-религиозных памятников: Вызовы и перспективы», организованная совместно Министерством культуры и Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимают участие руководители соответствующих государственных структур, депутаты Милли Меджлиса, ученые, специалисты, действующие в данной сфере, а также представители общественности.

На конференции будут обсуждены современные подходы к охране и реставрации образцов религиозно-культурного наследия, роль религиозных общин в их защите, а также значение восстанавливаемых историко-архитектурных памятников на освобожденных от оккупации территориях в градостроительной среде.

Кроме того, в рамках мероприятия будут организованы панельные сессии на темы «Охрана культурно-религиозного наследия: право, практика и возможности» и «Значение историко-религиозных пространств в пропаганде традиций толерантности и мультикультурализма».